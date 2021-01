Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210119.6 Heide: Hochwertiges Spezialdreirad entwendet

Heide (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Heide zu einem Diebstahl eines Dreirades gekommen. Der Schaden beläuft sich auf rund dreitausend Euro, die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs.

Der Anzeigende stellte sein Spezialdreirad mit tiefem Einstieg am 13. Januar 2021 verschlossen auf einer kleinen Rasenfläche an der Wand eines Hauses in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße ab. Als er das Rad am nächsten Morgen um 07.00 Uhr wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass es verschwunden war. Eine Absuche des Bereichs nach dem Dreirad Senator von dem Hersteller Wulfhorst in Braun-Creme verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des auffälligen Rades geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

