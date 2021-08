Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchte Brandstiftung in Kirche - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Am Montagabend (30. August, gegen 23:00 Uhr) meldete ein Pfarrer (51) eine versuchte Brandstiftung in seiner Kirche am Münzenbergerplatz. Er hatte zuvor Brandgeruch im frei zugänglichen Bereich der Kirche wahrgenommen. Vor Ort konnten mehrere angezündete Papierhaufen - vermutlich getränkt in Desinfektionsmittel - vorgefunden werden. Das Feuer war zum Zeitpunkt der Feststellung bereits aus. Zwei Bänke und der Fußboden wurden beschädigt.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich Münzenbergerplatz / Hauptstraße / Ruhrstraße gemacht haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. / SoKo

