Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger verletzt und geflüchtet

Quirnbach/Pfalz (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde ein Fußgänger in der Hauptstraße von einem vorbeifahrenden Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel angefahren. Der Unfall ereignete sich in der Ortsmitte, in Höhe einer dortigen Bäckerei. Bei dem Zusammenstoß verlor das Fahrzeug die Abdeckung des rechten Außenspiegels. Das Fahrzeug setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt unmittelbar in Richtung B 423 fort. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen silbernen oder grauen Kleinwagen (Marke: Toyota) handeln. Die Polizei in Kusel bittet daher um weitere Hinweise zu dem Fahrzeug sowie dem/der Fahrer/-in unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell