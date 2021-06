Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erneute Schockanruferwelle

Celle Stadtgebiet (ots)

Am gestrigen Montag kam es erneuten zu einer Welle von Schockanrufen. Die angerufenen Personen waren zwischen 54 und 89 Jahre alt. In den Anrufen wurde ihnen suggeriert, dass sie mit der Polizei sprechen würden und bei ihnen in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Alle Personen haben toll reagiert und das Telefonat von sich aus beendet. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder vor solchen Betrugs-Methoden gewarnt. Daher sind wir auch sehr froh, dass gestern niemand einen finanziellen Schaden erlitten hat. Es wurden 11 Strafverfahren eingeleitet. An dieser Stelle trotzdem noch einmal der Aufruf an alle Leser, bitte sprecht mit den älteren Mitbürgern über dieses Thema, nur so können wir auch weiterhin Schaden von den Mitbürgern abwenden./ym

