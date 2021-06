Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Südheide Misselhorn (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 14:50 Uhr und 16:30 Uhr, wurden auf dem Parkplatz "Misselhorner Heide" zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Aus einem Skoda Oktavia wurde eine Handtasche entwendet. Aus einem Mercedes Viano wurde ein Rucksack mit einer hochwertigen Fotoausrüstung gestohlen. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Mögliche Zeugen dürfen sich gerne bei der Polizei in Hermannsburg unter 05052/913310 melden. /ym

