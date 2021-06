Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wenn Alkohol enthemmt...

Celle Altstadt (ots)

... hat sich so manch einer nicht mehr unter Kontrolle. Am 26.06.21 werden die Polizeibeamten zu Streitigkeiten im Bereich Hafenstraße gerufen. Während der Sachverhaltsklärung will sich ein 17 jähriger Celler der Personalienfeststellung entziehen. Als er aufgehalten wird, fängt er an, die Beamten zu beleidigen und versucht sich auch loszureißen. Für weitere Maßnahmen wird er mit zu Dienststelle genommen. Ein Atemalkholtest ergab einen Promillewert von 1,51 Promille. Der Vater des jungen Mannes durfte ihn auf der Dienststelle abholen. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Widerstandes und Beleidigung eingeleitet./ym

