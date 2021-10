Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Illegale Müllentsorgung

Esterwegen (ots)

In der Zeit vom 18. bis zum 20. Oktober haben bislang unbekannte Täter in der Straße Kuhdamm in Esterwegen insgesamt 15 Big Packs, die mit Müll gefüllt waren, illegal entsorgt. Hinweise nimmt die Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/934970 entgegen.

