Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch

Salzbergen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Lachstreppe zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen ohne Beute. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/948550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell