Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Anhänger im Graben

Sperrung zur Bergung erforderlich

Heek (ots)

Mit erhöhter Geschwindigkeit teilweise auf seiner Fahrbahn sei ihm ein weißer VW entgegengekommen, gab ein 25 Jahre alter Fahrer eines landwirtschaftlichen Zuges an. Er sei zur Verhinderung eines Zusammenstoßes nach rechts ausgewichen. Dabei sei der beladene Anhänger in den Graben auf die Seite gerutscht, erklärte der Gescheraner. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf der Landesstraße 573 zwischen Nienborg und Ochtrup. Hinter dem Lenkrad habe eine männliche Person gesessen, gab der Traktorfahrer an. Dieser habe seine Fahrt in Richtung Nienborg fortgesetzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Bergung des schweren Anhängers mittels Krans dauerte bis weit in die Abendstunden. Eine Sperrung der Landesstraße war dazu erforderlich. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

