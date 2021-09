Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Keller

Gronau (ots)

Ein Fahrrad zum Abtransport bereitgestellt, aber nicht mitgenommen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau. Die Leeze hatte verschlossen in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Schiefestraße gestanden. Gewaltsam hatten sich Einbrecher Zugang in den Raum verschafft. An mehreren Wohnungs- und weiteren Kellertüren hatten sich Diebe zu schaffen gemacht, ohne Erfolg. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 09.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

