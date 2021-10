Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Twist (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr kam es in der Straße Auf dem Bült zu einem Unfall. Der 56-jährige Volvo-Fahrer übersah beim Abbiegen in die Straße Zitterdell den 70-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Alt-Rühlertwist unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der E-Bike Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

