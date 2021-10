Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Freitag gegen 15.20 Uhr wurde die Polizei in Haren darüber informiert, dass bislang unbekannte Täter Am Alten Hafen eine Sitzbank gewaltsam aus der Verankerung im Pflaster rissen und diese anschließend in den angrenzenden Fluss warfen. Die Schadenshöhe beträgt in etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

