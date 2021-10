Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch

Papenburg (ots)

Sonntagnacht zwischen 0.30 und 1 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in der Landsbergstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Tür gewaltsam aufzubrechen, ließen sie aus bisher ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell