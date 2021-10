Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - PKW verunfallt und in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 402 zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Niederländern besetzter PKW war in Richtung Meppen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 19-jährige Volvo-Fahrer auf einen abgesperrten linken Fahrstreifen und überfuhr dort einen Schotterhaufen. Der Volvo V60 überschlug sich mehrmals und fing Feuer. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die jungen Insassen zwischen 19 und 20 Jahren konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell