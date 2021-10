Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Herzlake (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Im Dorfe zu einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Der Automat wurde von den bislang unbekannten Tätern auf unbekannte Weise gewaltsam aus dem Betonfundament gerissen und samt Inhalt entwendet. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 06962/877760 zu melden.

