Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Einbruch in Gebäude

Kluse (ots)

Zwischen dem 17. und 22. Oktober kam es in der Straße Haus-Campe-Weg zu einem Einbruch in ein Gebäude. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank, in dem sich lediglich Flintenmunition befand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell