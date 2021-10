Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Spendengelder verloren, ehrlicher Finder meldet sich bei Polizei

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag hatte sich eine 15-Jährige hilfesuchend an die Polizei gewendet. Sie hatte zuvor ihre Tasche mit Spendengeldern verloren. Die Spenden hatte die Jugendliche im Rahmen eines Schulprojektes gesammelt. Wenig später nahm die Geschichte dann aber eine glückliche Wendung. Ein 48-jähriger Mann meldete sich bei der Polizei in Bad Bentheim und gab an, eine Tasche mit Geld gefunden zu haben. Der überglücklichen Schülerin konnten die Spendengelder vollständig wieder ausgehändigt werden. Der ehrliche Finder verzichtete auf einen Finderlohn.

