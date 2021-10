Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Zeugen gesucht

Kluse (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter auf ein Gelände mit einer Teichanlage in der Ahlender Straße ein. Die Täter verschafften sich über eine Eingangspforte gewaltsam Zugang zu dem Gelände und entwendeten unter anderem einen Rasenmäher. Zudem beschädigten sie eine Holzhütte und erbeuteten eine Zinkdachrinne. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

