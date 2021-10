Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 14 und 14.30 Uhr in Neuenhaus in einem Supermarkt an der Veldhausener Straße zu einem Ladendiebstahl. Der männliche Täter flüchtete anschließend über die dortigen Bahngleise in Richtung Veldhausen. Er war mit einer schwarzen Daunenweste, einer Basecap sowie einer blauen Hose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Emlichheim unter der 05943-92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell