Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Geringer Gebäudeschaden nach Schwelbrand

Haren (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Emmelner Straße alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es gegen 13 Uhr im Obergeschoss einer dortigen Gaststätte zu einem Schwelbrand am Kabel einer Musikanlage. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Rütenbrock und Haren waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein geringer Schaden am Gebäude.

