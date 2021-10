Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Radfahrer leicht verletzt

Emlichheim (ots)

Am Samstag kam es auf der Berliner Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Als aus dem Baugebiet "Stöffers Kamp II" ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die Berliner Straße abbog, musste der Radfahrer stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der 28-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Eine Zeugin soll vor Ort Erste Hilfe geleistet haben. Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

