Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße Schullendamm in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Als eine 32-Jährige mit ihrem VW gegen 19.45 Uhr nach rechts in Richtung Fritz-Reuter-Straße abbiegen wollte, geriet ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi auf die Abbiegespur und touchierte den VW. Anschließend setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter Telefonnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell