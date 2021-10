Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit Traktor

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13.30 Uhr auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer war mit seinem Trecker samt Anhänger in Richtung Lingen unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts verlor der Traktor in einer Rechtskurve einen Reifen und kam von der Fahrbahn. Das Traktorgespann musste durch die Feuerwehr aus einem Grünstreifen geborgen werden. Die Schüttorfer Straße war für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis 19 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 50.500 Euro.

