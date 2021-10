Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Eigentümer gesucht

Papenburg (ots)

Die Polizei Papenburg hat am 23. August im Rahmen einer Durchsuchung in der Gemeinde Dörpen einen Reisekoffer mit diversen Werkzeugen (siehe Foto) sichergestellt. In dem Reisekoffer befanden sich unter anderem ein Gewindeschneider-Set, zwei Knarrenkästen, eine Blindnietmutter-Box, ein Ladegerät sowie ein pneumatisches Arbeitswerkzeug der Marke "Vario Drill". Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern der Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926-0 entgegengenommen.

