BPOL NRW: Feierliche Schlüsselübergabe - Bundespolizei übernimmt offiziell neue Liegenschaft in Bielefeld

Nach einer nur 14-monatigen Planungs- und Herrichtungsphase ist am heutigen Tage die Liegenschaft an der Detmolder Straße in Bielefeld offiziell durch die Bundesanstalt für Immobilenaufgaben (BImA) an die Bundespolizei übergeben worden. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und Behörden nahm Alfons Aigner, Präsident der Bundespolizeiakademie, während des Festaktes den symbolischen Schlüssel von Felix Brümmer (BImA) entgegen. "Wir sind stolz darauf, was wir hier in Bielefeld in einer relativ kurzen Zeit und unter wirklich schwierigen Bedingungen wie der Coronapandemie geschafft haben", so Präsident Aigner.

Ein personell zunächst kleiner, aber stetig aufwachsender Aufbaustab der Bundespolizei hatte im vergangenen Juli mit den Planungen der Bundespolizeiausbildungsstätte begonnen und sukzessive das Gelände an der Detmolder Straße auf die Bedürfnisse des Ausbildungsbetriebes abgestimmt und entwickelt. 22 Gebäude wurden im Laufe der Monate saniert und sind nun, neben diversen Außentrainingsflächen, Teil der Ausbildungsstätte. Ergänzt werden diese durch Lehrsaal- und Bürocontainer sowie einem Container als Wachgebäude und einer Leichtbauhalle für den Wirtschaftsbereich. Die Container sind notwendig, da der Raumbedarf nicht vollumfänglich durch den vorhandenen Gebäudebestand gedeckt werden konnte.

"Von Beginn an hatten wir immer das Ziel vor Augen, am 1. September 2021 450 Auszubildende bei uns einzustellen und pünktlich in den Wirkbetrieb der neuen Bundespolizeiausbildungsstätte zu gehen. Das ist uns dank einer sehr guten Zusammenarbeit mit der BImA, der Bauverwaltung in NRW, der Stadt Bielefeld, den Bauunternehmen und nicht zuletzt engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Bereichen der Bundespolizei gelungen", so Polizeidirektor Vaupel, Leiter der Bundespolizeiausbildungsstätte Bielefeld.

Aktuell sind neben 450 Auszubildenden etwa 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem sogenannten Stammpersonal, in der Bundespolizeiausbildungsstätte Bielefeld tätig. Darunter rund 160 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die zum Teil aus Bielefeld, aber auch unmittelbar angrenzenden Städten und Gemeinden kommen. Sie sind beispielsweise in den Bereichen Logistik, Küche, Personalwesen, Bekleidungsstützpunkt oder dem Ärztlichen Dienst tätig. Einige von ihnen wohnen gleich in der Nähe zur Liegenschaft, andere kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück, denn sie waren zuvor bei den dort stationierten britischen Streitkräften beschäftigt.

"Die Bundespolizei ist nun mit einem hervorragend ausgestatteten und verkehrstechnisch bestens angebundenen Standort Teil der ostwestfälischen Metropole Bielefeld. Wir werden uns hier gut in die Strukturen der Stadt integrieren und für alle ein guter Nachbar sein", so Vaupel abschließend.

