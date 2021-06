Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Ernennung zu Kommissaren nach erfolgreichem Anschluss des Studiums

Eutin (ots)

221 junge Nachwuchskräfte der Landespolizei sehen nunmehr dem lang ersehnten Ende ihres Studiums entgegen. Der erfolgreiche Abschluss des sechs Semester langen Studiengangs bei der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz ist mit der Verleihung des Bachelorgrades verbunden. Aus laufbahnrechtlicher Sicht sind die 73 Frauen und 148 Männer nunmehr zu befördern. Je nach Fachrichtung erfolgt die Ernennung zum/zur Polizeikommissar/in oder Kriminalkommissar/in. Im Beisein der Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, erfolgt neben der Ernennung die Ehrung der Jahrgangsbesten Absolvent/innen. Die Ernennung und Ehrung wird vorgenommen in der Kfz-Halle bei der personalführenden Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein in Eutin, Hubertushöhe, am Freitag, 2. Juli 2021, 10.00 Uhr. Aus Kapazitätsgründen können Angehörige und die Öffentlichkeit leider nicht anwesend sein. Als Medienvertreter laden wir Sie jedoch gerne zur Berichterstattung ein. Im Falle einer Teilnahme bitten wir um kurze Anmeldung bis zum 1.7.2021, 16.00 Uhr, unter der u. a. Mailadresse. Hygienehinweis Corona: Bitte haben Sie Verständnis, dass ausschließlich vollständig geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen zur Teilnahme zugelassen werden können.

