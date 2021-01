Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Abschlussjahrgang beendet seine Ausbildung

Eutin (ots)

Medien-Information

28. Januar 2021 Sperrfrist: 28 Januar 2021

Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung wurden 81 junge Polizeivollzugsbeamt*innen zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern ernannt - wegen der Corona-Pandemie fand keine Abschlussfeier statt.

Aufgrund der nochmals gestiegenen Infektionszahlen und verschärften Bestimmungen musste die Ernennungsfeier zu diesem Zeitpunkt leider ausfallen. Während es im Laufe des Jahres 2020 noch möglich war, für die Ernennung Ende Juni und die Vereidigung im September unter der Maßgabe der Hygienekonzepte alternative Modelle zu finden, gilt es für diesen Jahrgang sowohl auf den sehr besonderen Moment einer gemeinsamen Ernennungsfeier als auch den anschl. Ball zu verzichten.

Daher erhielten alle Auszubildenden, die ihre Prüfungen bestanden hatten, gleich im Anschluss an die Prüfung ihre Ernennungsurkunden. Um trotzdem ihre Anerkennung auszudrücken, fertigten die ursprünglich für die Ernennungsfeier als Redner vorgesehenen Ehrengäste ein persönliches Schreiben für die Auszubildenden. So erhielten diese von Frau Sabine Sütterlin-Waack, Herrn Dr. Torsten Holleck, Herrn Michael Wilksen und Frau Maren Freyher dieses Schreiben zusammen mit einem kleinen Präsent ausgehändigt.

Der zu ernennende Jahrgang umfasste fünf Ausbildungsgruppen, die am 01.08.2018 ihre Ausbildung begannen. Am 01.08.2020 traten insgesamt noch 98 Auszubildende die Abschlussausbildung an (28 Frauen und 70 Männer). Eine besondere Herausforderung stellte auch für diesen Ausbildungsabschnitt die Corona-Krise dar, allerdings waren die ausbildungsbezogenen Auswirkungen im Vergleich zu anderen Abschnitten relativ gering. So befanden sich die Auszubildenden in der ersten Jahreshälfte 2020 im Berufspraktikum und erlebten die Auswirkungen des ersten Lockdowns vor Ort im Einzeldienst. Dadurch blieben sie von den Auswirkungen für den Ausbildungsbetrieb im Frühjahr hier in Eutin verschont (unterrichtsfreie Zeit, Übergang zu online- und Präsenzunterricht). Mit Rückkehr nach Eutin zum 01.08.2020 wurde der gesamte Jahrgang nach Kiebitzhörn ausgelagert und dort unter Beachtung der geltenden Hygienekonzepte der Behörde nach dem Kohortenprinzip unterrichtet. Im Ergebnis wurden 83 Auszubildende (23 w, 60 m) zur mündlichen Prüfung zugelassen. Diese bestanden 81 Anwärterinnen und Anwärter und stehen ab dem 01.02.2021 nun dem polizeilichen Einzeldienst oder der Einsatzhundertschaft zur Verfügung.

