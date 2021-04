Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. April 2021, ist es in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Straße "Am Ahrenshof", bei dem dortigen Ärztehaus, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchiert auf bislang unbekannte Art und Weise die hintere linke Fahrzeugtür eines auf dem Seitenstreifen ordnungsgemäß abgestellten Audi A5 in blau.

Nach dem Unfall entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

