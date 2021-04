Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. April 2021, ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham.

Eine 18-Jährige aus Nordenham befuhr mit ihrem Opel Corsa die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Blexen. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei in den dortigen Parkbuchten geparkten Pkw.

Die 18-Jährige streifte zunächst einen Jeep und verschob anschließend durch den Zusammenstoß einen Ford um knapp zwei Meter.

Personen kamen bei dem Verkehrsunfall nicht zu Schaden.

Die Höhe der Fahrzeugschäden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Der Opel und der Ford waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell