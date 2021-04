Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Schaukelsitzen in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 14. April 2021, auf Donnerstag, 15. April 2021, haben bislang unbekannte Täter am Spielplatz am Unionspier in Nordenham zwei Gummischaukelsitze der Marke "Lappset" mitsamt der 210cm langen Ketten entwendet. Die Ketten waren teilweise mit Gummi ummantelt.

Die Oberfläche der schwarzen Gummisitze ist markant. Sie weisen unter anderem über die Sitzfläche gezogen ein hervorgehobenes X auf. Ein Bild ist der Anlage beigefügt.

Da diese Schaukelsitze auf einem öffentlichen Spielplatz verwendet werden, sind höhere Sicherheitsansprüche zu erfüllen, was sich auch in dem Preis niederschlägt.

Daher wird die Schadenshöhe auf 650 Euro veranschlagt.

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/99810, zu melden. Insbesondere ist von Interesse, wo solche Gummischaukelsitze mit der markanten Oberfläche aufgetaucht sind.

