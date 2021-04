Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Geparkter Skoda Fabia beschädigt

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (17. April 2021) zwischen 10 Uhr und 10.25 Uhr einen auf der Triftstraße in Richtung Albersallee geparkten Skoda Fabia. Der Unbekannte fuhr gegen den vorderen linken Radkasten des grauen Skoda und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

