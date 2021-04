Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brandstiftung an Hecke

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Samstag (17.04.2021) gegen 23:30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter eine Hecke an der Wiesenstraße in Brand. Die betroffene Hecke befindet sich am Zugang zum Stadtpark und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach ersten Zeugenangaben wurde eine ca. 180 cm große, dunkel gekleidete männliche Person beim Zündeln an der Hecke beobachtet. Anschließend flüchtete die Person durch den Park in Richtung Nordring.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell