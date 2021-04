Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Anhänger (KLE-TQ814) trotz Radkralle entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag (17. April 2021), 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger des Herstellers WM Meyer mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TQ814, der auf einem Parkstreifen an der Straße Mühlenkamp stand. Der mittels Radkralle gesicherte Anhänger wurde von den Dieben auf derzeit nicht bekannte Weise entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell