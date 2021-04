Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Einbruch/ Täter werfen Scheibe ein

Kalkar-Kehrum (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. April 2021) gegen 03.20 Uhr in eine Firma für Maschinenvermietung an der Xantener Straße ein. Mittels Stein warfen die Unbekannten ein Loch in die Frontverglasung des Gebäudes und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine Vielzahl von Kleinmaschinen. Weiterhin erbeuteten die Täter aus dem Tresor im Büro Bargeld. Mit der Beute konnten die Einbrecher in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

