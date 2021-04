Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Poessl-Wohnmobil mit dem Kennzeichen ERH-XV15 gestohlen

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (14. April 2021), 13:00 Uhr, und Donnerstag, (15. April 2021), 18:30 Uhr, ein silber-farbenes Wohnmobil entwendet, das an der Straße Vor dem Rheintor abgestellt war. Das Fahrzeug der Marke Dethleffs, Typ Poessl, trägt das amtliche Kennzeichen ERH-XV15 und ist knapp sechs Jahre alt. Als besonderes Merkmal sind zwei Bullaugen-Fenster am Heck zu nennen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. Die Polizei rät anderen Wohnmobil-Besitzenden, ihre Fahrzeuge mit einer zusätzlichen elektronischen oder mechanischen Sicherung auszustatten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell