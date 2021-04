Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Zoohandlung - Hundefutter und Hundekissen entwendet

Rees (ots)

In der Zeit von Freitag 16.04.2021, 19:15 Uhr bis Samstag 17.04.2021, 08:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Zoohandlung an der Max-Planck-Straße in Rees ein. Neben einer größeren Menge Bargeld wurden auch ein Computer mit Zubehör, Säcke mit Hundefutter sowie Tierzubehör (Hundekissen) entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon: 02822-7830

