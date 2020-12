Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Autofahrt endet auf ölverschmutzter Fahrbahn im Graben

WangelnstedtWangelnstedt (ots)

Ein Wangelnstedter Bürger befuhr am 29.12.20, gegen 15:30 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße in Richtung Lüthorst. Unmittelbar nach Verlassen der Ortslage kam das Fahrzeug im kurvigen Streckenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.

Ursächlich hierfür war eine größere Ölspur auf der Fahrbahn, die der Fahrer des Pkw infolge der Dämmerung und nasser Fahrbahn nicht wahrnehmen konnte. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden an dem Pkw.

Die Gefahrenstelle sowie der weitere Streckenbereich bis Lüthorst wurde durch die eingesetzte Feuerwehr Wangelnstedt gereinigt.

Bisher ist nicht bekannt, wer für den Ölverlust auf der Landesstraße verantwortlich ist, nach vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich um Hydrauliköl eines größeren (ggfs. landwirtschaftlichen) Lastfahrzeugs.

Möglicherweise ist ein solches Fahrzeug im Feierabendverkehr auf der Verbindungsstrecke zum Landkreis Northeim anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen - Hinweise auf den Verursacher der Ölspur werden erbeten an die Polizei in Stadtoldendorf (05532/504750).

