POL-HOL: Polizei zieht Bilanz aus langem Weihnachtswochenende; ruhige Tage mit relativ wenig Einsatzgeschehen

Die Polizei hatte in diesem Jahr -sicherlich auch aufgrund der besonderen Umständen des Lockdowns- relativ ruhige Einsatzzeiten rund um das Weihnachtswochenende. Neben einigen Streitigkeiten im familiären Umfeld rund um die Feierlichkeiten hier auszugsweise einige wenige Einsätze aus dem Polizeigeschehen: Am Vormittag des Heiligabends wurde einer 51-Jährigen aus Bodenwerder in einem Supermarkt in der Neuen Straße in Bodenwerder die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Einen schweren Diebstahl aus einem Pkw nahmen die Polizeibeamten am Sonntagnachmittag auf. Im Rosenhof in Holzminden wurde in der Zeit von Samstag auf Sonntag eine Scheibe eines Opel eingeschlagen und eine Handtasche entwendet. Zu beiden Taten liegen bisher keine Täterhinweise vor. In der Sonntagnacht wurde zudem in Fürstenberg ein 29-Jähriger mit seinem VW angehalten und kontrolliert. Dabei stellen die Beamten die Beeinflussung von Drogen fest. Gegen den Fahrzeugführer aus Fürstenberg wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus sorgte das Sturmtief "Hermine" für einige Einsatzlagen. Die Polizeibeamten wurden mehrfach zu Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume gerufen. Jedoch blieb es glücklicherweise bei derartigen kleineren Schäden. Insgesamt aus polizeilicher Sicht ein ruhiges Weihnachtswochenende, was in den letzten Jahren so eher selten der Fall war. Was den Ausblick in die Silvesternacht angeht, wird angesichts der bestehenden Allgemeinverfügung des Landkreis Holzminden zum Böllerverbot auf bestimmten Plätzen die Präsenz der Polizei verstärkt. Zudem appelliert die örtliche Polizei hier an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, das Böllern in diesem Jahr weitestgehend einzuschränken.

