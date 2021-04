Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - 17-Jähriger will rollenden PKW stoppen und verletzt sich

Rees-Millingen (ots)

Am Samstag (17. April 2021) gegen 13:15 Uhr parkte eine 65-jährige Reeserin ihren Mitsubishi PKW vor einem Supermarkt an der Hauptstraße in Millingen und ging zum Einkaufen. Ein 17-Jähriger, der zu Fuß in Richtung des Supermarktes unterwegs war, bemerkte, dass sich der verlassene Mitsubishi plötzlich langsam in Bewegung setzte. Bei dem Versuch, den Wagen mit eigener Körperkraft am Wegrollen zu hindern, verletzte er sich am Arm und konnte nichts weiter ausrichten. Der Mitsubishi rollte daraufhin über die Straße und kam erst an der Bordsteinkante der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (cs)

