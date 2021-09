Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt, wegen unbezahltem Strafbefehl festgenommen

Bundespolizei fasst Gesuchten am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Mittwochabend (8. September 2021) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn gegen 19:30 Uhr einen 56-Jährigen, der nach Sofia verreisen wollte. Die Polizisten führten dabei einen Fahndungsabgleich durch, der einen offenen Vollstreckungshaftbefehl gegen den griechischen Staatsangehörigen ergab. Anfang des Jahres war der Mann durch das Amtsgericht Traunstein wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 800,- Euro verurteilt worden. Als er diese 5 Monate später noch nicht bezahlt hatte, ließ die Staatsanwaltschaft Traunstein seit dem 23. Juni 2021 nach dem säumigen Zahler mit Vollstreckungshaftbefehl fahnden. Nun drohten dem Gesuchten nach seiner Festnahme eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen. Diese konnte der Mann jedoch im letzten Augenblick abwenden, in dem er noch vor Ort die offene Geldstrafe einschließlich aufgelaufener Kosten in einer Gesamthöhe von 886,- Euro beglich. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell