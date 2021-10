POL-EL: Bad Bentheim - Altreifen entsorgt (Mit Foto)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in einem Waldstück entlang der Straße Im Slatt in Bad Bentheim eine größere Menge Altreifen entsorgt (siehe Foto). Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

