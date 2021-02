Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 63-jährige Radlerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 63-jährige Fahrradfahrerin zu, als sie am Dienstagmittag im Kreuzungsbereich Dieselstraße / Goethestraße mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 13:55 Uhr befuhr die 38 Jahre alte Unfallverursacher die Dieselstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung hielt sie nach eigenen Angaben zunächst an einem Stoppschild an. Als sie mit ihrem Mazda in der Folge die Kreuzung überquerte, kollidierte sie mit der auf der gegenüberliegenden Kreuzungsseite, entgegen der Fahrtrichtung, fahrenden Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 63-Jährige zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Marion Kaiser, Pressestelle

