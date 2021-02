Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - VW-Bus gestohlen

Karlsruhe-Bulach (ots)

Ein in einem frei zugänglichen Hinterhof der Neue-Anlage-Straße in Karlsruhe-Bulach geparkter VW-Transporter wurde am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr gestohlen. Das Fahrzeug war offenbar unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss dort abgestellt worden.

Sehr wahrscheinlich beschädigte der Dieb beim Rangieren noch einen dortigen Betonblumenkübel sowie einen Metallwürfel. Daher könnten auch an dem weißen VW-Bus, der mit dem Kennzeichen KA-RJ 135 versehen ist, Beschädigungen vorhanden sein.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell