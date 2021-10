Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Auf der B 14 in Richtung Stuttgart ereignete sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 74-jähriger Fahrer eines VW Touareg befuhr den linken Fahrstreifen, als sich der Verkehr vor ihm staute. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte auf das Heck eines Mercedes und schob dieses Auto noch auf einen Ford Transit auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Betrunkener verursachte zwei Unfälle

Gleich zwei Unfälle im betrunkenen Zustand verursachte am Montag ein 48-jähriger Autofahrer. Der erste von ihm verursachte Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Düsseldorfer Straße. Dort stieg er in seinen geparkten Pkw der Marke Renault und stieß beim Ausparkten gegen den hinter ihm stehenden Pkw. Der 48-Jährige wollte nun vorwärts wegfahren und touchierte hierbei noch ein weiteres Auto. Die hinzugezogene Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Bei ihm wurde deshalb eine Blutuntersuchung veranlasst. Sein Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung seiner Fahrerlaubnis beschlagnahmt. In der Nacht zum Dienstag folgte dann ein weiterer von ihm verursachten Unfall. Er steuerte dieses Mal einen Pkw Dacia und war auf der Alten Bundesstraße unterwegs, als er kurz nach 23 Uhr an der Kreuzung zur Westumfahrung auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Audi auffuhr und dabei 5000 Euro Sachschaden verursachte. Die Insassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei einer durchgeführten Atemalkoholanalyse wurde festgestellt, dass der Mann nun mit fast zwei Promille am Steuer war. Der Wert beim ersten Unfall lag bei ungefähr 1,5 Promille. Der betrunkene Autofahrer muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

