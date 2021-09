Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.09.2021, 11:55 Uhr

Ort: Zweibrücken, Lützelstraße/Kaiserstraße SV: Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer, der von der Lützelstraße nach links in die Bubenhauser Straße abbiegen wollte, missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 50-jährigen Audi-Fahrers, der von der Kaiserstraße kommend geradeaus in die Lützelstraße weiterfahren wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der 18-Jährige leicht am Arm. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Skoda: 10.000 Euro/Audi: 15.000 Euro). Sie mussten abgeschleppt werden. |pizw

