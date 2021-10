Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl auf Baustelle - Feuerwehreinsatz - Hauswand mit Farbe beschmiert - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Gegen 10:45 Uhr am Montag beschädigte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Werbetafel einer Gaststätte in der Mühlbergstraße. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Schwaikheim: Diebstahl von Werkzeug

Ein 62-Jähriger wurde am Montag gegen 15:45 Uhr von Zeugen dabei erwischt, wie er aus einer Baustelle in der Aispachstraße Werkzeuge entwenden wollte. Die Zeugen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 8:30 Uhr beschmierte ein Unbekannter eine Hauswand in der Schorndorfer Straße mit Farbe. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kelterstraße, dass sie Gasgeruch feststellen würden. Die Feuerwehren Schwaikheim und Winnenden rückte mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Wehrleuten an. Wie sich herausstellte, handelte es sich vermutlich um einen technischen Defekt einer Anlage. Gas trat nach derzeitigem Kenntnisstand nicht aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell