Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

LachendorfLachendorf (ots)

Am Donnerstagabend (29.10.20), gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Oppershäuser Straße. Ein 50 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er gegen einen geparkten Opel prallte und diesen in einen Zaun katapultierte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem des 50-Jährigen wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest, mit einen Wert von über 1,4 Promille, bestätigte diesen Verdacht. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell