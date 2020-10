Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Unfall auf der B 214

Celle

Am Freitagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 zwischen Celle und Hambühren, bei dem nach ersten Angaben eine Person schwer verletzt wurde. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt.

Ein 58 Jahre alter Autofahrer war kurz nach 11 Uhr mit seinem Citroen von Celle in Richtung Hambühren unterwegs. Als er auf der Strecke nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, wurde er von einem Volvo überholt, dessen Fahrer den Abbiegevorgang offenbar völlig übersehen hatte. Beide Fahrzeuge prallten in der Folge zusammen. Am Steuer des Volvo saß ein 32-Jähriger, auf dem Beifahrersitz seine 43-jährige Begleiterin.

Zur Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis 12.40 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Insgesamt kamen bei dem Unfall drei Personen zu Schaden. Sie wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen nicht allzu schlimm, denn die drei Beteiligten konnten das Krankenhaus inzwischen schon wieder verlassen. An den Autos entstanden Totalschäden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

