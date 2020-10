Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Gartenfirma

Wietze (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte in die Büroräume einer Gartenfirma in der Steinförder Straße ein. Samstagmittag schloss der Betrieb, Montag früh wurde ein beschädigtes Fenster festgestellt. Über dieses wurde sich Zugang zu den Büroräumen verschafft und dort eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

