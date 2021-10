Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Nach rechts abgekommen

Ein 46-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 2 Uhr die Röntgenstraße und kam vermutlich infolge eines Sekundenschlafs nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab. Er stieß in der Folge gegen einen geparkten Mercedes und verursachte hierbei ungefähr einen Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Auenewald: Feuerwehreinsatz

Kurz vor Mittnacht war die örtliche Feuerwehr wegen eines Containerbrandes im Einsatz. Sie rückten mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften in die Lippolsweilerstraße zum dortigen Friedhofsparkplatz aus, wo der Papier-Abfallcontainer in Vollbrand stand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Hinweise hierzu nimmt auch die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Gartenhütte aufgebrochen

Auf einem Gartengrundstück, welches sich am Verbindungsweg in Verlängerung zur Grazer Straße befindet, wurde in den zurückliegenden Wochen in eine Gartenhütte eingebrochen. Hierzu haben die Eindringlinge eine Verglasung der Eingangstüre eingeschlagen. Aus der Hütte erbeuteten sie dann mehrere Flaschen Alkohol. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise zum Tatgesehen nimmt nun die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Gegen geparktes Auto gefahren

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr die Otto-Hahn-Straße in Richtung des dortigen Industriegebiets. Er kam dort nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab und prallte gegen ein am Fahrbahnrand stehenden Pkw Seat. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe ca. 11000 Euro. Ob für den Unfall ein technischer Defekt am Pkw des 31-jährigen Autofahrers oder ein Fahrfehler ursächlich war, ist noch unklar.

Fellbach: Unfallflucht

In der Mozartstraße ereignete sich zwischen Dienstag und Montag (12.Okt. bis 18. Okt. 2021) eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Mercedes Vito und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nun bittet die Polizei Fellbach zu dem geflüchteten Unfallverursacher um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Radfahrerin leicht verletzt

Ein 84-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Montag gegen 19 Uhr die Feuerseestraße in Richtung Schillerplatz und hielt zunächst vor einem dortigen Zebrastreifen an, um einer Fußgängerin das Queren zu ermöglichen. Als er wieder weiterfahren wollte, übersah er eine Fahrradfahrerin, die zunächst auf dem Gehweg in gleicher Richtung gefahren ist und zum Queren der Fahrbahn auf den Fußgängerüberweg einbog. Die 15-jährige Radfahrerin verletzte sich beim Unfall leicht. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Plüderhausen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen in der Straße Heusee parkenden VW Touran und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der Verursacher flüchtete und hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Vorfall erbittet nun die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell